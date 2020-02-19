中芯國際斥6億美元擴產 股價大漲逾4％ 11:422020/02/19 工商 譚有勝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中芯國際在昨晚公佈，擬斥資約6億美元向泛林團體購置用於生產晶圓的相關機器，以擴大產能。受消息影響，中芯國際股價大漲，盤中一度漲超過4％，最高曾見15.8港元。 中芯表示，公司為大陸最大的積體電路製造商，購買器材是為了應對客戶的需要。公司將擴大其產能、把握市場商機及增長。董事認為，購買單條款公平合理，符合公司及其股東整體的利益。 泛林團體為半導體業的創新晶圓製造設備及服務的全球供應商。其母公司為泛林集團，為「財富全球500強」公司，總部設於加州，業務營運遍及全球。 (工商 ) #中芯國際 #泛林 #股價 #團體 #公司 也許您會感興趣 推薦閱讀 熱門股－泰鼎 大單助攻股價創高 04:102020/02/15 證券．權證 山富將上櫃 17日競拍 04:102020/02/15 證券．權證 丟供品入天池 警察當場開單 04:102020/02/15 地方新聞 假愛狗真詐財 當心愛心被濫用 04:102020/02/17 地方新聞 罷韓團體送這4字給神明 命理師急喊母湯 19:552020/02/17 政治 鍋爐汰換落日條款將至 鄭文燦呼籲業者4月1日前提展延 23:322020/02/17 財經 「一個月就差7％」游淑慧：罷韓團體怕了 14:052020/02/18 政治 台灣港務公司招考新人 最高起薪4.9萬起 14:252020/02/18 生活 不怕疫情 北韓今年光復節和建黨日將表演這個 20:222020/02/18 國際 恐掀倒閉潮 旅遊業提解方 向政府求藥 04:102020/02/19 財經要聞 財經熱門新聞 1分鐘讀財經》外資狂倒貨台積4萬張 背後驚天陰謀 - 財經 比疫情凶猛！專家驚爆他進白宮是美股大災難 - 即時 驚！郭台銘質押鴻海股票逾43萬張 市值破400億元 - 財經 布局下一張科技藍圖 郭台銘資金到位 - 財經 旺宏總座盧志遠：快閃記憶體前景 烏雲飄來 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。