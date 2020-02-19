中芯國際在昨晚公佈，擬斥資約6億美元向泛林團體購置用於生產晶圓的相關機器，以擴大產能。受消息影響，中芯國際股價大漲，盤中一度漲超過4％，最高曾見15.8港元。

中芯表示，公司為大陸最大的積體電路製造商，購買器材是為了應對客戶的需要。公司將擴大其產能、把握市場商機及增長。董事認為，購買單條款公平合理，符合公司及其股東整體的利益。

泛林團體為半導體業的創新晶圓製造設備及服務的全球供應商。其母公司為泛林集團，為「財富全球500強」公司，總部設於加州，業務營運遍及全球。

(工商 )