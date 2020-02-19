昨天傳出有一新冠肺炎病例確診，導致全公司60人遭居家隔離，勞工可以請什麼假？可以領到薪資嗎？勞動部表示，遭居家隔離期間，勞工可以請事假或全薪的特別休假等，但如果勞工不想動用到這些假別，雇主則應註記「防疫隔離」，雖然未強制給薪，但不能記曠職、扣發全勤獎金等不利對待。

勞動部官員表示，如果是衛生機關要求居家隔離，則事業單位應遵循該相關規定，遭居家隔離時勞工可以請特別休假、事假等，但如果勞工未有假別等情事，雇主應註記「防疫隔離」，但不影響全勤、不記曠職，目前法令也未強制給薪。

(中時 )