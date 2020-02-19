民主進步黨籍新北市議員高敏慧去年底被爆出涉詐領助理費1181萬5903元，被依貪汙罪條例起訴。新北地院19日上午10時30分開庭，沒想到卻不見高敏慧本人，律師代為發言，向法官表示，被告高敏慧2月17日因重病入院，無法到庭，新北地院裁示延期開庭審理。

高敏慧曾任台北縣議會14至16屆議員、新北市第1至3屆議員，但去年被爆出涉嫌從2009年開始，陸續詐領助理費1181萬5903元，新北地檢署調查後，認定高敏慧涉犯貪汙罪，起訴高敏惠及助理黃麗珠、共犯黃美婷。

新北地院1月3日召開接押庭，高敏慧當場認罪，表示自己是因不瞭解法律才觸法，承諾未來會繳回法院認定犯罪金額，合議庭評議後，決定予以600萬元交保，限制住居、出境、出海。

新北地院今日開庭，卻不見高敏慧本人；辯護律師表示，高敏慧2月17日因重症入院，加上精神狀況不穩，在主治醫師強烈要求下住院休養，故才無法到庭，新北地院裁示延期開庭審理。

(中時 )