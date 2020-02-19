周刊報導，台南某藥局自豪有辦法從政府徵收的口罩工廠拿到貨，且以1片15元高價轉售，台南市長黃偉哲19日早上表示，市府已會同消保官以及檢調人員到現場去查察。

黃偉哲說，由於是藥局的店員很自豪他們有多少口罩，但還是需要有證據，由警調實際抓到明顯、完整的犯罪證據，才是最好的方式，才能真正達到遏止犯罪。

黃偉哲也呼籲民眾，口罩、酒精等防疫物資，不要囤積、居奇，更不能漲價，如果有這樣的行為，一定嚴辦。

(中時 )