搞不定第三航廈 桃機董座遭交部拔官 11:442020/02/19 中時 陳祐誠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 交通部長林佳龍（左）今日批准公文，桃機公司董座王明德確定不續任。（陳祐誠攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 桃園機場第三航廈3度流標，交通部要求簡化設計，但日前做出的簡化設計規劃，卻增加近百億預算，讓行政院及交通部大為不滿，傳出桃園機場公司董事長王明德將被拔官。交通部今證實，部長林佳龍今日上午已批准公文，王確定不續任，董座職務由民航局長林國顯暫代。 (中時 ) #交通部 #機場 #第三航廈 #設計 #桃園 #生活 也許您會感興趣 推薦閱讀 航空業苦撐 交部砸42億因應 04:102020/02/15 地方新聞 綠機場省水更淨水！ 桃園機場奪亞太水資源管理冠軍 22:472020/02/15 財經 Google Pixel 5設計圖首度曝光 三鏡頭設計超奇特 17:302020/02/17 科技 龜山工廠火警 1班機轉降 19:172020/02/18 生活 獨家》交通部擬祭15億經費 補助觀光旅館業地價稅逾基本稅部分 20:522020/02/18 財經 桃園人選桃園車 抽Gogoro、機票等百樣大獎 21:322020/02/18 生活 300億拚觀光轉型 6月提概算 04:102020/02/19 財經要聞 桃園人選桃園車 還可抽大獎 04:102020/02/19 地方新聞 龜山工廠大火 班機被迫轉降 04:102020/02/19 地方新聞 舊山線大翻新 牽起觀光亮點 04:102020/02/19 藝文副刊 生活熱門新聞 新冠肺炎死亡率出爐 醫：4族群最容易死 - 生活 新冠肺炎0號病人曝光 比官方通報首例早1周發病 - 生活 別用酒精擦手機 專家曝下場悲劇 - 生活 2娃奶聲喊話 陳時中一號表情變了 - 生活 武漢封城狂囤糧 網驚：這款泡麵竟沒人搶 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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