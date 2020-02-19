桃園機場第三航廈3度流標，交通部要求簡化設計，但日前做出的簡化設計規劃，卻增加近百億預算，讓行政院及交通部大為不滿，傳出桃園機場公司董事長王明德將被拔官。交通部今證實，部長林佳龍今日上午已批准公文，王確定不續任，董座職務由民航局長林國顯暫代。

(中時 )