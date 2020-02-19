行政院明天將通過新冠肺炎紓困特別條例草案，台灣民眾黨立法院黨團今提出民眾黨版紓困條例草案，包括防疫照謢假期間得請領生活津貼每日600元、居家檢疫隔離者每日補貼約675元、雇主不得使勞工至疫區提供勞務、振興抵院券金額不得超過1000元等13條文，不同於國民黨版本著重整體產業紓困，民眾黨版紓困條例以中小企業、勞工及基層為主。

新冠肺炎疫情延燒，對民眾生活及產業造成衝擊，民眾黨團今提出黨團版「2019新型冠狀病毒防疫及基層紓困條例草案」，賴香伶率領黨籍立委張其祿、高虹安、邱臣遠、蔡壁如召開記者會說明。

黨團版紓困條例草案共13條，草案第2條至第5條明定，一般民眾若因中央流行疫情指揮中因應疫情做出政策，有照顧12歲以下或在學國民小學六年級以下兒童或少年需求，得請防疫照顧假，雇主不得拒絕及要求勞工更改假別，違者可處2萬至30萬元罰鍰。

賴香伶表示，防疫照謢假期間，未受領工資或俸給者，得向衛生福利部或其指定機關按日請領生活津貼，津貼以前一年度全體勞工就業保險被保人平均投保薪資6成計算，每日600元，若因配合居家檢疫隔離者，每日補貼約675元。

此外，當疫情指揮中心發布疫情一級或二及流行地區，雇主不得使勞工前往疫區提供勞務，同時，雇主每周應向中央勞動主管機關通報雇用勞工於疫情流行地區工作人數，違反上述規定者，處2萬至30萬元罰鍰。

行政院有意推出振興抵用券，民眾黨團對大方向不反對，蔡壁如表示，基於財政紀律，依照過去4年歲計賸餘，執行本條例以1100億元為上限，振興抵用券美人依規定領取抵用券以1000元為限。

產業紓困振興部分，高虹安、邱臣遠說，紓困對象應擴大個可能受影響營業規模，授權主管機關訂定紓困措施，例如貸款業主得以展延，週轉金最長延到3個月，資本性融資1年，舒緩業主償還貸款壓力。

(中時 )