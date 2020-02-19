春暖花開，近來受到新冠肺炎影響，許多人宅在家不敢出門，其實多接觸大自然、呼吸芬多精對身體有益。台灣全年花開不斷，一年四季都有不同的花海綻放。旅遊平台Tripadvisor® 從8.3億則用戶評論中，挑選台灣各地賞花人氣熱點以及最佳花期，如陽明山國家公園賞櫻、桃園向陽農場看向日葵花海、花蓮富里鄉的金針花、杉林溪森林生態渡假園賞繡球花、台南白河看木棉花。

北部景點

台灣花海熱門景點_陽明山國家公園的櫻花。（Tripadvisor 提供）

陽明山國家公園 （櫻花：2月至3月；海芋：3月至5月）：陽明山擁有「台北後花園」的美譽，每年春天是陽明山最著名的櫻花花季，園內有八重櫻、昭和櫻、吉野櫻等等多種櫻花，園裡繁花盛開形成粉紅花海，吸引超過百萬花迷前往朝聖賞櫻。2020年櫻花花季由2月中旬至3月下旬。陽明山另一人氣花海－竹子湖海芋季將緊接著展開，海芋季約為3月至5月。遊客必訪海芋大道和頂湖，欣賞一望無際的純白色海芋。

台灣花海熱門景點_向陽農場。（Tripadvisor 提供）

向陽農場 （向日葵：5月至10月）：桃園市觀音區的向陽農場佔地約18,000公頃，是北台灣最大的向日葵花海。5月至10月正值向日葵盛開期間，整片黃金色花海吸引不少遊客踩點打卡，感受朝氣蓬勃的向日葵帶來療癒正能量。

東部景點

六十石山。（Tripadvisor 提供）

六十石山（金針花：8月至9月）：花蓮富里鄉的六十石山以滿山遍野的金針花海聞名。「金針花」又稱一日花、忘憂草，每年8月至9月盛開，放眼望去整個山頭都是橘黄色的金針花，非常壯觀。遊客可置身綺麗花毯中捕捉美照、打卡上傳！六十石山山頂的忘憂亭亦是熱門景點，居高眺望花東縱谷的山川田野，猶如「小瑞士」般的遼闊景緻盡收眼底。

二層坪水橋（波斯菊：1月至2月）：二層坪水橋位於台東縣鹿野鄉。當地農民利用休耕期，在水橋旁的農田撒上大量波斯菊種子，於1月、2月時波斯菊花海綻放，因而成為春季賞花熱點。二層坪水橋是台灣少有的景觀拱型水橋，在藍天白雲下，以青山翠嶺為背景，紅白色的橋身映襯季節限定的粉色花毯，美景如畫！

中部景點

杉林溪森林生態渡假園區。（Tripadvisor 提供）

杉林溪森林生態渡假園區（繡球花：5月至8月）：杉林溪森林生態渡假園區位於南投竹山鎮。在5月時會迎來杉林溪全年賞花期最長的花卉 - 繡球花，又名紫陽花，花期會盛開到8月。繡球花集中在園區內兩個區域：木屋區、花卉中心。其中，花卉中心有室內與戶外兩處賞花點，搭配特色造景，是IG各大網紅必拍景點之一。旅客一邊賞花，還可以一邊欣賞園區內秀麗的景緻，例如：松瀧岩瀑布、九九吊橋等等。

武陵農場。（Tripadvisor 提供）

武陵農場（梅花：12月至1月）：台中和平區的武陵農場是賞花勝地，一年四季皆有美景，尤其以冬日賞梅花最為特別。12月至1月期間，梅花與臘梅繽紛盛開，滿園花香撲鼻。農場種植了品種繁多的梅花，例如：白梅、黄色臘梅、粉梅、紅梅等等，花迷可一次飽覽多種梅花姿態。梅花都集中在南谷梅花園，是拍照打卡的最佳地點，天然的粉色花海背景，隨手一拍都能是絕美仙照。

南部景點

白河蓮花公園。（Tripadvisor 提供）

白河蓮花公園（蓮花：6月至8月）：台南白河每年6月至8月是賞蓮最佳時節。位在玉豐里的白河蓮花公園是知名的賞蓮景點，花季的蓮花池鋪滿朵朵蓮花。沿著公園步道走到蓮花池中央的涼亭，更可感受置身蓮花欉中的樂趣。蓮農建議在清晨5時至上午10時期間可以欣賞到最美的蓮花姿態。此外，公園旁邊還有全世界葉面最大的大王蓮花，最大的葉子直徑長達2公尺，可載重約70公斤。

白河林初埤木棉花道。（Tripadvisor 提供）

白河林初埤木棉花道（木棉花：2月至4月）：除了蓮花，白河還有另一賞花熱點！林初埤有一條約一公里的木棉花道近年人氣爆紅。每到3月、4月春末夏初之際便是木棉花盛開的時侯，鮮艷奪目的火紅木棉花如煙花一樣燦爛綻放，形成一條夢幻花海街道，而今年受暖冬影響，花季提早於2月下旬開始！

(中時電子報)