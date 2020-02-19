蘋果周一示警，由於疫情影響，本季營運展望恐怕無法達標。CNBC知名財經主持人Jim Cramer周二預期，蘋果股價恐進一步下跌。

蘋果股價周二下跌1.83%，或5.95美元，收在319美元。Jim Cramer認為，蘋果可能還會下跌10美元，並稱短期提不出買蘋果股票的理由。

Jim Cramer指出，新冠肺炎疫情不只影響了供應面，還影響了需求面。因為大陸消費者減少了購物導致需求降低；此外，不僅缺工，供應商還面臨缺乏原物料的危機。

Jim Cramer表示，目前蘋果股價沒有大跌可能是因為2020年至今美股的成功，這個時間點沒有人願意出售任何東西。今年以來，標普500指數上漲4.62%，蘋果股價同期上漲8%，過去12個月狂飆86%。

此外，也可能是投資人認為新冠病毒的疫情比想像中受控，或是已經預測到疫情的影響，他說，「若你相信疫情會好轉，就在這個價位做多蘋果吧」。

(中時電子報)