台北農產運銷公司發布徵才公告，共釋出法務暨公關、企劃人員、研發人員共3個職缺，月薪從3萬4000元起跳至5萬1910元不等，徵才條件皆特別要求英文聽、說、讀、寫能力，2月26日前掛號郵寄書面資料至台北市中山區民族東路336號5樓，即可報名測驗及面試。

北農徵才公告指出，法務暨公關工作須辦理新聞發布及公共關係聯繫業務，並協辦各項合約、商業契約訂定章等法律事務，另需精通英文聽、說、讀、寫，多益750分以上；薪資部分大學畢業3萬4000至4萬3000元，碩士學位3萬8500至4萬7500元，碩士學位並具有2年以上相關工作經驗者更上看5萬1910元，

企劃人員須辦理企劃文案撰寫、文宣創意規畫、行銷策略推廣、國內外參訪團體活動安排與接待、各類宣傳影片製作規畫、各項公關活動現場報導及新聞稿發布，並需精通英文聽、說、讀、寫，多益750分以上；薪資大學畢業3萬4000至4萬3000元，碩士學位3萬8500至4萬7500元。

研發人員負責辦理果菜分級包裝及規格訂定研擬，協助農業冷鏈物流資料彙整與調查，研究、規劃業務等，需具英文聽、說、讀、寫能力，全民英檢中級以上，薪資大學畢業3萬4000至4萬3000元，碩士學位3萬8500至5萬1910元

北農表示，徵才測驗占40％，評審小組面試占60％，擇優錄取，錄用後須先試用40天，試用期滿考核合格再正式僱用，欲應徵者請備妥簡歷，附二吋照片2張、自傳、公立或教學醫院體檢表（正本），畢業證書、身分證、英檢相關證明，2月26日前掛號郵寄書面資料到北農公司，信封註明應徵職缺，相關問題可電洽（02）25162519轉5850

(中時 )