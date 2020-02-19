新冠肺炎疫情持續延燒，因應2月25日開學日在即，桃園市長鄭文燦19日宣布，各級學校停辦開學典禮，改以廣播方式加強防疫宣導，避免群聚效應，校外教學活動也延期舉辦，社區關懷據點也一併停辦到2月底，3月待口罩量產後再評估是否續辦。

鄭文燦19日在防疫會議上宣布，高國中小開學典禮集合在大操場或禮堂有群聚風險，請各校停辦開學典禮，改採廣播方式進行，校外教學也一律延到疫情之後再舉辦，避免學校師長負擔太重。

教育局長高安邦表示，集合式開學典禮和始業式都全面停辦，但同德、桃園、義興、快樂、青溪國小等智慧學校，是採視訊「直播」方式，在各自教室舉行開學典禮，不會停止，會請各校廣播，加強防疫宣導。

鄭文燦也指示開學前要請環保局將所有學校消毒一次，環保局長呂理德表示，全桃園有325個學校，周二起動員166名清潔隊員執行消毒工作，已完成89間學校，預計本周就能全數消毒完畢。

社會局長鄭貴華指出，防疫指揮中心年後指示關懷據點和長照巷弄站可照常營業，但因並未提供口罩，已有165個長照據點報備停辦到2月底。

鄭文燦獲悉也說，很多營運單位不願背負責任、擔心私自停辦市民無法理解，坦言關懷據點參與者多以中老年人為主，有的有慢性病，符合抵抗力較弱的原則，又沒有提供口罩，除要求社會局盤點面積小、通風不佳的關懷據點，風險高，也宣布長照巷弄站、關懷據點和原民局18個文建站先全面停辦到2月底，「等疫情過了再回來！」待3月初口罩量大後在重新評估。

(中時 )