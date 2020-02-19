◎全國醫界站出來 挺台灣加入WHO

新冠肺炎病毒疫情持續延燒，但WHO召開相關會議，鄰近主要疫區中國的台灣卻被排除在外。今天醫師公會全聯會及各大醫院院長站出來，強調台灣此次與17年前的SARS防疫經驗，可做為WHO很好的參考，台灣加入WHO是WHO之福，WHO將台灣排除在外是WHO的損失。

◎詐助理費 桃議員舒翠玲遭聲押

有「議會戰將」之稱、6連霸的桃園市議員舒翠玲，涉嫌自2010年起，以母親、哥哥、丈夫等的名義浮報助理費、挪為己用，10年下來詐領高達1090萬元，桃檢傳喚6名助理，認定舒和張姓丈夫有滅證、串證之虞，19日依貪汙罪嫌向法院聲押禁見，其餘請回。

◎星光歌手又闖禍 偽造媽媽簽名借錢

有妨害性自主及多項毒品前科的史姓男子，曾參加電視「超級星光大道」歌唱選拔，4年前他為了籌措賭資到當舖借錢，冒用母親簽名簽立本票，後來因母親接獲法院本票裁定通知，才知他偽造簽名，新竹地院依偽造有價證券罪判刑3年2月，高院改判刑2年。

◎新竹殺人棄屍 小男友被逮聲淚俱下

新竹驚傳殺人棄屍案，從事鐵工的林姓男子，16日晚與大他5歲同姓的女友到新竹某汽車賓館，趁女友洗澡時查看其手機，懷疑女友另結新歡讓他戴綠帽，失手將女友掐死後，用大型黑色垃圾袋包裹屍體，開車到桃園市山區公路邊坡，將女友屍體扔下懸崖。

更多新聞請看中時電子報+QRCODE

(中時電子報)