新冠肺炎疫情延燒，下周二就是開學日，教育部今發函給各縣市政府教育局表示，學生在上學前，家長應落實學生在家健康管理，台北市教育局主任秘書陳素慧指出，會規定學校做好防疫應變計畫，在開學前就要模擬演練，開學也會採分流入校，如體溫超過37.5度的學生，就會要求返家或就醫。

高中職以下學生開學日將近，各縣市學校也繃緊神經，做好開學防疫措施，台北市教育局也在日前發放防疫守則，要求各級學校成立應變小組，學校同仁必須進行分工，如通報組、清潔消毒組等工作，分工後再訂定應變計畫，並要求學校在開學前3天應做好模擬演練。

陳素慧說，包含學校進出動線要有分流，在家中量好體溫的學生才可進入校園，還未量好體溫的同學需在學校入口完成「3層防護機制」，先量額溫如超過37.5度、再量額溫，體溫如仍超過標準，會建議學生返家休息，立刻先送到保健中心或獨立隔離空間，學校需做過演練，督學也會到各校去做訪視，了解學校防疫工作的準備情形；陳素慧還說，開學當天，督學也會到北市學校進行抽查，共有236個學校會抽出50個學校。

(中時 )