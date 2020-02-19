針對台中市議會國民黨團今天召開記者會，痛批環保署及台電公司！台電副總經理兼發言人徐造華說，中市府環保局違法裁罰中火300萬元、600萬元、900萬元及廢止2號及3號機二部機組許可證，台電已於去年12月提出訴願，但考量訴願需要較久的時間，為了顧及全民夏季用電，台電除提出訴願外，也函請環保署釋疑。

徐造華說，台中電廠於夏季原本僅規畫停止一部機組運轉，台中2號與3號機組遭撤照不能發電，等同夏季將因此再減少一部機組運轉，雖然不致於造成缺電，但會影響電力調度的彈性，因此台電致函環保署協助釐清是否違反空氣汙染防制法。環保署在檢視之後，確認台中市政府違反空污法，去函提醒環保局應更正裁罰。

徐造華表示，雖然台中市府違法處分，台電仍未改變在穩定供電前提下，持續增氣減煤及環保改善，於空汙季力行環保調度，降載減排。中火近5年已減用500萬公噸生煤，今年中火用煤量仍會以原許可量減4成，朝年用煤量1260萬噸目標邁進。

徐造華強調，減排成效方面，中火去年排放預計較101年減少近一半，未來環保改善工程完成、新燃氣機組陸續上線，排放可望再減少64％至72％。

(中時 )