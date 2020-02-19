2月18日晚21時許，載著83名務工人員的三輛大巴車，經過長途奔波，由雲南省大姚縣抵達申蘇浙皖高速公路長興西收費站，並順利通過健康碼核驗。這是浙江湖州為天能集團外地員工組織的又一趟包車。截至目前，該企業已發回包車12趟，接回外來務工人員300余人，領取政府全額包車補貼28萬元（人民幣，下同）。

「歡迎你們來到湖州，一路辛苦了。」企業工作人員為遠道而來的務工人員遞上口罩，告知相關防疫知識，並為其中的63名新招員工遞上每人1000元一次性生活補助。「早聽說湖州生態好、人文好，這讓我對這座新的城市充滿了期待。」來自大姚縣三台鄉博後村的杞王菊是第一次來到湖州。她說，自己曾在多個城市務工，但一來就收到政府發的紅包，這還是頭一回。

為更好保障企業復工複產，推動重大項目建設，湖州於2月16日出台《關於企業復工複產補助獎勵的意見》，設立不少於1億元的企業復工複產補助獎勵資金。其中指出，對企業新招員工給予每人1000元的一次性生活補助、對介紹20人以上(含20人)的市外人員來湖就業主體給予每人200元的一次性獎勵。

(旺報 )