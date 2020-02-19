太空人隊偷暗號事件繼續延燒，大聯盟總裁曼弗瑞德（Rob Manfred）今（19）日對之前的失言道歉！兩天前他曾對媒體形容世界大賽冠軍獎盃只是「一塊金屬」，遭到春訓中的球員炮轟，認為他太不尊重比賽，甚至不懂棒球。

曼弗瑞德今天在記者會中公開致歉，承認這樣的發言對世界大賽獎盃確實不夠尊敬。而當時他只是想提出另一種觀點或看法，但不宜是這種方式，確實應該用比較適當的字眼來表達敬意。

對於前太空人隊投手費爾斯爆料，才讓偷暗號事件曝光，引起後續的調查，曼弗瑞德給予肯定，認為他對大聯盟這個圈子做出貢獻。事實上，在費爾斯之前也有一些球隊抱怨太空人隊的行徑，不管是太空人或其他球隊，大聯盟都會加以調查，以維持往後比賽的公平性。

至於為何只對太空人隊罰款，且只有總管和總教練遭到處分，曼弗瑞德解釋是因球員工會要求豁免全部球員，否則拒絕配合調查，大聯盟只能接受並遵守雙方的協議。

此外，曼弗瑞德強調不會取消太空人隊2017年世界大賽冠軍榮銜，也不會加以註記（星號）。他說在漫長的大聯盟歷史裡，其實有許多類似的事件曾經發生，如果因偷暗號這件事而開了先例，必須全部加以釐清、糾正，恐怕沒完沒了，不是大聯盟所能承受的。

最後曼弗瑞德強調球迷對大聯盟要有信心，經過這次事件的衝擊後，大聯盟和各球團都會全力防止類似的作弊方式再度發生，維持比賽的公平性。

(中時 )