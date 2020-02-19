投顧法人出具最新報告，認為新冠肺炎疫情打亂新產品發表時程，使鴻海（2317）原預期有撐的2020年首季營運轉淡，第二季動能可望回穩，企業產品業務將展現韌性，提供動盪期獲利能力支撐。因此，雖下修目標價及今年獲利預期，但維持「增加持股」評等不變。

鴻海今（19）日股價開低，最低下跌1.08％至82.5元，但10點後買盤明顯敲進，帶動股價翻紅走揚，最高上漲1.44％至84.6元，截至11點維持近1％漲幅。三大法人上周買超鴻海2萬1230張，本周迄今調節賣超1874張。

投顧法人指出，鴻海約75％產能位於中國大陸，各生產基地自10日起逐漸恢復生產，受零組件物流及勞動力流通受限，預期最快3月初才能全面生產。而蘋果iPhone SE2/iPhone 9原定首季末或第二季初發表，受疫情影響，可能使新產品能否如期問世出現若干風險。

投顧法人認為，雖然鴻海將與主要客戶緊密合作，實現生產基地分化，但受疫情干擾逆風影響，預期鴻海首季淡季營收恐季減約45％，第二季動能可望回穩、季增約13％，下半年復甦腳步將加快，但須觀察全球旅遊禁令造成的不確定性續升，可能影響下半年新品發表。

不過，投顧法人認為，儘管新冠肺炎疫情嚴重破壞中國大陸科技業供應鏈，但鴻海的內部零組件製造與物流支持，有助於集團在疫情趨穩時展現更好的恢復力。集團在全球擁有多元化的製造基地，預期未來將加快生產搬遷步伐，長期毛利率改善目標和轉型計畫不變。

由於新冠肺炎疫情衝擊，投顧法人認為鴻海的消費性通訊產品表現可能遭嚴重弱化，但包括伺服器、網通設備在內的企業產品，將持續展現銷售韌性，隨著今年相關產品營收貢獻預計將進一步提升，將有助集團在短期市場震盪期時，為獲利能力提供支撐。

考量短期供應鏈受新冠肺炎疫情衝擊、中國大陸不確定性造成復甦遞延，投顧法人下修鴻海今年首季每股盈餘預期約8％、目標價自114元下修至105元，但調升明年每股盈餘預期約3％、並維持「增加持股」評等不變。

(時報資訊)