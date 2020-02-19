得力(1464)去年在越南的布廠投資效應顯示，合計一、二、三期產能，可達到450萬碼/月，已經高於台灣的產能。去年越南的營收貢獻約17%(約20億元)。公司7成以上的產能在越南及台灣，在產線全開下，整體營運受新冠肺炎的影響可控，甚至可望受惠大陸供應鏈斷貨的轉單利多。早盤得力股價站回5日及10日線。得力去年全年營收首度突破百億元新台幣，達109.09億元，再創歷史新高，年增19.73%。公司今年力拚營收維持2位數年增。

得力元月春節期間，因趕接單所以是沒放春節。元月營收雖然因淡季效應未再創新高，但年增卻是正成長。得力的三大客戶包括UA、ADIDAS、UNIQLO，營收占比在20%、25%、15%，去年該三大品牌給得力的訂單也都有2成的年增，今年仍可望維持正成長。此外，得力今年H1及H2各會有一個新的大客戶。

得力為台灣平織布大廠，產品以長纖布為主，主要產能分布於台灣台南與中國杭州，合計月產能約780萬碼，其中台南廠織布產能390萬碼/月、杭州廠390萬碼/月。越南一、二、三期產能全開可達到450萬碼/月。布品仍是得力營收和獲利的主軸。整體而言，公司布品總產能1350萬碼/月，其中長纖1050萬碼/月、短纖300萬碼/月。

得力成衣事業，與台南企業合資的傑眾，過去由台南企業主導，去年3、4月開始主導權轉到得力，產品由襯衫轉為外套Outerwaer，去年小虧約2000萬元；越南atago成衣廠，主導權在日方，產品有POLO衫、針織、外套等，去年小虧3200萬元。公司去年12月計畫興建成衣新廠，規畫20條產線，產品以夾克、Outerwear為主。

得力大陸子公司杭州得力紡織已取得當地主管機關核准，於2月15日復工，但復工進度仍視疫情調整中。

(時報資訊)