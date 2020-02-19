統一超(2912)7-ELEVEN將於2月24日展開近3個月的母親節預購，並祭出指定商品憑icash卡或OPEN POINT點數結帳，享有現折及加購價優惠，預計將在活動開跑即掀起秒殺熱潮，可望帶動業績成長10%。

統一超7-ELEVEN於2月24日展開近3個月的母親節預購，看準宅經濟當道，同時掌握人氣秒殺甜點與滿足平日歡聚需求，首波以午茶好時光為主軸，推出近130款商品。

近年生活家電竄升為消費者新寵，以去年爆紅的氣炸鍋為主打，OPEN POINT會員可用6000點+4780元帶回家，搭配超商通路限定販售的氣炸鍋商品「黃金鱈魚條」、「蒜香薯球」、「LUTOSA比利時鬆餅」以及「拿破崙菠蘿流沙麵包」，滿足民眾平日全時段需求。

統一超7-ELEVEN亦祭出指定商品憑icash卡或OPEN POINT點數結帳，享有現折及加購價優惠，預計將在活動開跑即掀起秒殺熱潮，預計帶動業績成長10%。

(時報資訊)