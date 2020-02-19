台灣新創愛微科iWEECARE所開發的世界最小體溫量測貼片Temp Pal添寶與雲端體溫監測系統，已出貨南京協助隔離檢疫工作，並即將運用於武漢的防疫醫院中，期望透過最新科技大幅降低感染醫護人員風險。同時也獲得大陸、日本代理商的洽詢，有望進一步打入大陸及日本市場，並協助防疫工作。

Temp Pal添寶是台灣研發、製造的產品，運用了台灣的微小化技術，並在工業局技術支援下首創在軟板上設置天線。曾獲國發基金天使計畫支持，並評選為科技部32強新創團隊，去年取得新加坡創投Verge HealthTech Fund、矽谷創投Translink Capital、台灣達盈管理顧問投資的100萬美金Pre-A輪投資。產品已取得台灣與歐盟醫療設備雙認證。

Temp Pal添寶是世界上最小的連網智慧體溫計，可提供自動、遠距、連續監測體溫與預警的功能。僅郵票大小的軟式貼片，運用台灣微小化技術打造高感應度的體溫感應計，貼附在腋下皮膚即可長時間透過藍牙傳輸體溫資料至手機APP與雲端後台，呈現即時溫度變化，並可設定警示，在開始發燒時立即進行醫療處置。

Temp Pal添寶應用於疫情防治，可減少頻繁量測體溫的人力，降低接觸頻率與感染風險，運用在醫療院所與居家隔離使用。東南亞最大的私人醫院集團在去年底也開始採用Temp Pal Group System（添寶群體監測體溫系統），該醫院目前在泰國各城市有40家分院，省下每日每單位護理人員2.5小時以上的時間。

此外，iWEECARE也與南科管理局新創基地的新創公司司圖科技推出的「居家隔離個人定位追蹤系統」合作，該系統結合光學鏡頭、光達（LiDAR）、超音波等感測設備的室內定位運算系統，並透過Temp Pal體溫貼片，既能夠有效幫助居家隔離者，輕鬆地紀錄體溫，又能有效且自動化回報人員定位，在遠端了解隔離民眾是否外出，減少防疫人員奔波壓力，也降低防疫追蹤的漏洞。

(時報資訊)