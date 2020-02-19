記憶體模組廠宇瞻科技(8271)，將再次參與2月25日起於德國紐倫堡舉辦的全球嵌入系統Embedded World。因應物聯網(IoT)和工業4.0產業趨勢，宇瞻與工業物聯網領導廠商結盟，整合工業電腦設備聯網應用，提供全面性從端到雲服務。

宇瞻將參加Embedded World 2020，展出透過自家SSD軟韌體開發技術、結合策略夥伴打造的工業雲服務，可提供全面性從端到雲服務，使資料儲存、傳輸和系統操控上更穩定，協助企業營運效率提升，強化核心競爭優勢。此外還有搭載CoreGlacier獨家散熱技術的3D NAND PCIe SSD、工業級記憶卡CFexpress和全系列DDR4-2933/3200記憶體，以及為車用市場開發的SSD儲存解決方案。

宇瞻陸續與工業電腦廠研華和奧創雲共同技術聯盟，深化WISE-PaaS/DeviceOn以及Allxon Device Management(ADM)物聯網設備維運管理平台服務，導入宇瞻SV250工業雲物聯系列SSD監控模組，開發DBS Cloud Edition智慧監控儲存雲解決方案。此方案主要目標有兩項，將數據和資料以低代碼開發，輕鬆進行Dashboard即時檢視資訊，便利遠端設備管理；第二為有效降低人力監控和系統維護成本，提升系統運作效率。

此外，在全球AIoT智慧化熱潮推波下，工控產業應用日趨多元化，宇瞻亦於車載應用產業經營有成，將展示專為車用市場開發的SSD儲存解決方案，產品適用於車輛行車記錄儀/監視系統，車載信息娛樂系統和導航設備（GPS），宇瞻也已提出IATF 16949之認證申請。

宇瞻以數位儲存為核心，提供科技化資訊服務整合，助力智慧製造發展快速落地；藉由多年深耕工控儲存產業經驗，及產業共創模式與夥伴緊密合作，以串接工業生態網狀聯結發展，提高產品多樣性及開放性服務，為各垂直產業進化導入新動能。

(時報資訊)