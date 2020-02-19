台股受美國科技大廠蘋果率先示警表示營收可能無法達標影響，大盤表現震盪，不過反觀台股基金績效表現仍不錯，甚至有兩檔台股基金淨值創新高，分別是群益長安基金以及華南永昌物聯網精選基金，顯示出基金的選股能力強弱，反映在績效表現上。觀察這兩檔淨值新高基金，其中群益長安基金成立來績效243.2%勝華南永昌物聯網精選基金的44.2%，更顯示出穩健操盤能力的差異性。

據統計，群益長安基金元月持股的前10檔分別為：國巨(2327)、華通(2313)、華新科(2492)、博智(8155)、群光電(6412)、旺宏(2337)、群創(3481)、漢翔(2634)、環球晶(6488)及南亞科(2408)。

群益投信表示，新冠肺炎疫情為市場增添不確定性，後續仍須留意相關議題進展。台股雖然基本面佳，但不免還是受國際局勢影響，短期來看，台股仍將維持區間震盪格局，可望維持箱型整理、類股輪流表現為主，現階段的台股投資策略還是以選股不選市為主，在投資佈局難度提高，在風險機會並存下，建議投資人以台股基金介入為宜。整體而言，在景氣復甦、資金效應仍在、科技新品題材帶動，以及台股具有的高殖利率等條件支持下，若拉回反而是台股基金逢低分批進場時機。

群益長安基金經理人王耀龍表示，美股與台股科技股面臨新冠狀病毒疫情紛擾仍存，預期盤勢將較為動盪；市場擔憂供應鏈斷鏈與整體需求下滑影響上市櫃公司第一季業績表現，但因年前廠商庫存普遍偏低，若疫情獲得有效控制，廠商招工狀況逐步改善，則部份廠商可望受惠補庫存需求帶動後續業績表現。

後續仍需觀察疫情蔓延的狀況，如果，能夠有效控制，股價再破底的機率不大，股價下跌反而是好的進場點。選股上，由於零組件面臨缺貨的疑慮，在奇貨可居的情況下，價格有機會調漲，記憶體、矽晶圓、面板、被動元件產業都值得注意。觀察5G、AI、3D Sensing、車用仍為長多趨勢，部分個股回檔後仍可逢低布局；車用電子、雲端網通為長期趨勢；生技類股受惠於新藥通過認證，後續營收貢獻亦值得期待。操作上仍建議採取拉回買進策略為佳，有成長動能且評價合理個股仍是較佳選擇。

(時報資訊)