新冠肺炎疫情波及全球，中央流行疫情指揮中心17日公布國內新增2例，為加強社區防疫監測功能，及早防堵病毒於社區及醫療院所傳播，台北市政府衛生局呼籲，尚未解除居家隔離、檢疫的民眾，務必確實配合防疫政策相關規定，北市衛生局也已針對6位未配合規定擅離指定住所的居家檢疫民眾各裁處1萬元罰鍰。

北市統計截至2月18日止，共開罰38人，違反居家檢疫規定分別開罰1萬元罰鍰計有33人、 7萬元罰鍰計有4人；違反居家隔離規定遭開罰6萬元罰鍰1人。

北市衛生局指出，對具流行地區旅遊史的民眾，入境後須確實配合防疫政策，依據「旅客入境健康管理聲明暨居家檢疫通知書」規範在指定住所落實居家檢疫，不得外出，並每日量測體溫及紀錄，如未配合中央流行疫情指揮中心防治措施，就會依傳染病防治法裁罰，再次違規則從重裁罰，並立即執行指定處所強制安置。

北市衛生局提醒，居家隔離或檢疫者在隔離或檢疫期間，若有出現發燒、急性呼吸道感染症狀時，應主動與衛生局聯繫，並依指定方式前往指定的醫療機構就醫，外出時應戴口罩，禁止自行前往就醫。

(中時 )