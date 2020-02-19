發生在1877年的「大港口事件」，為清領時期時清帝國入侵台灣，當時採用「開山撫番」政策，當時的通事與阿美族人發生衝突，後來用欺瞞的方式導致165名阿美族人喪生，學者蔡中涵呼籲，應把165名阿美族人喪生地列為文化資產，才能讓外界更知道此事件對原住民的影響。

蔡中涵指出，大港口事件後開始禁止歲時祭儀、族語等，對原住民有深遠的影響，原民會主委夷將.拔路兒今天引用總統蔡英文談話，「...早在幾千年前，原住民族早在幾千年前就在這塊土地上，不因只用強勢族群的角度來書寫歷史」，原住民族重大歷史事件將會納入12年國教課綱原民教材重要參考。

原民會今天發布在3年內陸續出版的的10本「原住民族重大歷史事件」，包括牡丹社事件、大港口事件、加禮宛事件、大嵙崁事件、南庄事件、李崠山事件、大豹社事件、七腳川事件、太魯閣事件及大分事件。

夷將表示，原民會從民國91年以來便開始委託外界研究，105年後陸續出版，出版品也已寄送至各地圖書館等地，希望讓民眾有機會接近原住民的歷史，以原民史觀認識台灣。

(中時 )