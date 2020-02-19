解決全球暖化和氣候變遷已是國際共同課題，立委費鴻泰今天上午在臉書發文，以核能來減煤除了是全球趨勢，也是正視人民健康的做法，籲蔡政府必須要正視減少碳排放的相關政策。

費鴻泰在臉書指出，解決環境問題並非只有犧牲經濟發展，可以兼顧減碳和經濟發展，如同有些國家決定採用核能發電，最新的一個例子就是中東的阿拉伯聯合大公國；依據媒體報導，阿拉伯聯合大公國的核能監管機構17日正式向巴拉卡（Barakah）核電廠1號機組發出執照，這也是阿拉伯世界第1座商業核電廠。

巴拉卡核電廠斥資244億美元，分別於2012年至2015年間陸續興建4個機組，官員們盼4個機組全數完工商轉後，屆時能達到阿聯能源需求的25％，共3600兆瓦，減少每年2100萬噸的碳排放。

費鴻泰說，阿聯雖然是OPEC的主要產油國，但他們了解到能源結構多元化，才會蓋核電廠滿足不斷增長的電力需求，核能來減煤除了是全球趨勢，也是正視人民健康的做法，近年來得到肺腺癌、肺癌的人太多了，過敏兒也越來越多，皆是源自空氣污染，呼籲蔡政府必須要正視減少碳排放的相關政策。

(中時 )