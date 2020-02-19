龍華科大長期深耕產學合作，培養務實致用人才，獲業界高度評價。（龍華科大提供／李侑珊台北傳真）

龍華科大致力打造學子職場黃金競爭力，學生畢業後廣受企業歡迎。（龍華科大提供／李侑珊台北傳真）

龍華科技大學繼今年1月1111人力銀行「2020企業最愛大學」調查榮獲全國綜合型私立科大第一、2020《Cheers》雜誌「企業最愛大學生」TOP 20勇奪全國私立科大第一後，最新出爐的2020《遠見》「企業最愛大學生評價」調查，龍華科大又是唯一入榜TOP 20的私立技專校院，再度蟬聯全國私立科大第一名殊榮；而連續兩年打進總榜前20名，贏過一票中字輩的國立大學及老牌私立名校，也徹底翻轉「技職不如大學」、「私立不如國立」的傳統刻板印象。

1111人力銀行、《Cheers》及《遠見》均為國內職場人力調查相關領域最具權威性與公信力媒體，龍華科大能夠榮膺三冠王，證明學校積極致力產學合作、提升跨領域創新研發能量，進而打造學子職場黃金競爭力的卓越辦學成效，已廣獲業界高度肯定。

為了解企業對國內大專院校畢業生能力評價，《遠見》多年來針對台灣上市櫃公司進行「企業最愛大學生評價調查」，今年邀請1,675家上市櫃公司填寫問卷，以深度貼近台灣企業主的選才心聲。今年共有5所工專升級的科大搶進「企業最愛大學生」前20名，龍華科大是唯一入榜的私立科大，超越眾多擁有豐富資源的國立技職名校，整體表現非常出色。

龍華科大校長葛自祥表示，學校秉持「務實、卓越、創新」的教育理念，定位為培育產業優質實務人才、提供創新技術服務的應用型科技大學。並堅持「二不二要」，「二不」－不盲目追求國際間大學排名、不以培養諾貝爾獎得主為辦學目標；「二要」－學生畢業後要能廣受企業歡迎，企業願用較高的待遇來聘用學校畢業生、學校要有足夠的科研能量，協助產業解決問題，轉型升級。

教育部2018年起推動高教深耕計畫以來，龍華科大連續2年獲得逾1億元高額補助，不僅在全台技職校院中名列前茅，更是台中以北地區唯一連續獲補助金額超過1億元的私立科大。108學年度新生註冊率高達94.46％，亦蟬聯全國綜合型私立科大第一名。今年同時在1111人力銀行「2020企業最愛大學」、2020《Cheers》及《遠見》「企業最愛大學生」TOP 20三項調查中，榮獲全國私立科大第一名三冠王，成績斐然。

葛自祥指出，龍華科大多年來致力推動產學鏈結、學用合一的實作教育，長期深耕產學合作，以培養務實致用人才為首要目標。儘管在國內少子化持續衝擊下，學校近年持續大手筆投資校園各項軟硬體建設，並積極與企業共組產學聯盟，成立產業研發中心，與業界合作開設物聯網、大數據等跨領域工業4.0學程，培育學子具備解決企業實際問題、跨領域專長等務實作法，因此成績表現搶眼。

此外，龍華科大獲選教育部產業菁英訓練示範基地，成立「3D數位電路板設計暨智慧製造類產線工廠」及「iPAS電路板製程工程師能力鑑定」術科考場；建置「人工智慧／物聯／邊緣運算聯合實驗室」，整合物聯網與傳統產業創新服務應用；成立「高端加工智慧化研發中心」，培育學生高端CNC加工技能；建置「時尚媒材工作室」，培育具藝術、設計、科技多元專業能力「飾品創作」及「時尚精品」人才，透過產官學研通力合作，讓產學合作向下扎根。

葛自祥強調，因應AI及物聯網快速發展，龍華科大並運用AI、雲端等科技輔助教學，營造無邊界校園，建置龍華軟體雲虛擬學習平台，學子隨時學習不受限。面對全球化時代，該校最新戰略目標是迎向2030年的「雙新」革命，涵蓋教學創新、智慧校園、無邊界教室、國際化、領先產業與生態校園等發展重點，希望以「創新」學習樣態-處處皆教室，無處不學習，以及「創新」學習內涵-智慧製造、AI、IoT、雲端計算、大數據、XR（AR／VR／MR）等應用科技與服務，強化學生跨領域所需專業知識與技能，以厚實創新研發能量，打造學子成為未來職場亟需人才。

(旺報 )