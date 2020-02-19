美國民主黨內總統初選中，扛著「社會民主主義」大旗的桑德斯聲勢領先。避險基金大佬Leon Cooperman相當擔憂，認為萬一桑德斯當選總統，對市場的威脅更甚於肺炎疫情。

Omega Advisors創辦人兼操盤手Leon Cooperman接受CNBC專訪時表示，雖然他對新冠肺炎的了解並不深入，但目前全球的專家積極投入處理，相信可望在3至4個月內解決問題。

Cooperman又提到，目前非常憂心桑德斯在民主黨初選中領先，直指桑德斯不是社會主義者，而是共產主義者，若他當選總統，市場恐要面對大問題，美股可能會崩潰。

新債王Jeffrey Gundlach曾經在2016年準確預測川普贏得勝選，他在上個月也對華爾街發出警告，稱桑德斯是今年金融市場最大風險。

其實桑德斯並不在意華爾街對他的厭惡，相反地，他非常樂意將自己塑造為華爾街的夢魘。

上個月，桑德斯在Instagram貼文放話，要在許多行業當中「終結貪婪」，包括華爾街、保險業和化石燃料行業等。他還說，現在億萬富翁們已經被嚇壞了，他們也確實該感到恐懼。

但即使桑德斯若真的入主白宮，也不見得能夠將自身的極端政策付諸實現，畢竟任何大刀闊斧的改革都得經過國會批准。

(中時電子報)