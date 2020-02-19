政治大學近年為推動國際化及培育全球跨領域優秀人才，在2018年創立了創新國際學院 (International College of Innovation, ICI)，為政大第十個學院。代理院長王文杰指出，該院提供中英語並重課程、國際師資團隊、多語訓練環境、跨領域整合性學程以及密切的產學連結網絡，培育國際產學界，具備多元文化與跨領域知識整合能力之領袖級人才。

政大創新國際學院2020年9月即將開設的學士班，將招收40名海外生、10名本地生，學院除了將針對優秀學子提供4年份的全額獎學金、鼓勵每位學生參與至少一學期的海內外實習與出國研修外，課程規劃上更將跳脫國內傳統高等教育框架，採取大一、大二不分系，大三、大四依學生興趣在三軌學程中擇一修習，包含：亞洲研究、全球治理與永續發展、全球科技與創新管理，供學生選讀。

政大創新國際學院透過課程，循序漸進地培育學生們具備文化永續發展（如：原住民與南島語言文化）、亞洲區域研究 (如： 中國大陸及東南亞政經研究、台灣的民主法治、健康照護、環境能源等)、全球治理 (如： 國際法、人權法等)，科技與創新管理等綜合能力之全方位跨領域人才。此外，學院也與國內外企業、政府機構以及第三部門合作，共同開設企業實作與實境實習，使學生得於畢業後，順利接軌實務界及產業界。

政大創新國際學院在國際化與多元文化環境的薰陶下，學生於本院畢業後，得以完備地剖析國際議題且具備跨領域整合性思考能力、汲取豐富的實務學習經驗、培養優秀的多語能力、擁有嶄新的國際視野，得以在日新月異的科技創新與全球競爭市場中，釐清在亞洲特殊發展脈絡下之公私領域困境，提出跨世代嶄新觀點與實踐之道，成為領袖級之雄才。

(旺報 )