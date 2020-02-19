中國大陸新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）全球疫情遲遲未獲得有效控制，全球多國的經濟與日常生活，都受到影響，就連台灣國內，學生開學因此破天荒延期，不少在外求學必須租屋的學生，也受到這項變數影響。房市部落客Sway昨天（18日）就在臉書發文指出[1]，國內房東面臨「最後逃命波」，還列出6大最受這波疫情影響的房型，要企圖想拗到開學前最後一刻租屋的學生，「此時，用力砍價吧。」

Sway 在臉書粉專「Sway房市觀測站」發文提到，現在受到疫情影響以及大學開學在即影響，此刻是房東的「最後逃命波」，再租不出去就又得空半年、一年。他提到，雖然今年寒假意外因為新冠肺炎疫情延長，但下周即將開學，學生該租屋的，都已經差不多都租了，他提到，想拗到開學前最後一刻才租屋的學生，「此時，用力砍價吧。」

Sway也列出6大最容易受到這波新冠肺炎疫情影響的租屋房型：

1. 沒有開對外窗：想到那些郵輪的感染途徑就害怕，沒開對外窗，只開對內窗的，價格不是向下殺就是滯銷，萬一引發社區感染，租在這種房型的只有等死，還有只能面壁等死，所以不租也罷。

2. 日租套房被質疑：沒有管理來路的日租套房，會被質疑你誰都收來租，少了櫃檯登記、日後萬一出事還有得追究的機會，而管理不足也會少了很多安心感，比如你會質疑他是否時時消毒。

3. 三房改套房易被嫌：雖然也屬套房，但室友無法管控他從何而來，是否乖戴口罩或有無中港澳等旅遊史，目前獨立套房會比較安心些。

4. 有管理的大樓比公寓好：有沒有規定要戴口罩或是有專人消毒，感覺就會比較安心些，而公寓都是各過各的，沒有消毒或管理這回事，萬一有人去了中港澳，他有沒有自主管理也沒人知道，會扣些分，而管理嚴謹的大樓，就多了一些安心感。

5. 沒管理的大樓或華廈最慘：沒管理的大樓比較便宜，又有電梯好搭，但是想到那麼多人進出，也沒有專人一直清潔消毒，一大堆住戶進進出出，也不知毒還是不毒。

6. 空姐機長台商陸客鄰居：這裡沒有歧視，只有多一份擔憂，如果你的鄰居是這些人，他們當然會擔心自己的安危而保護好自己，但你更會擔心他們染病的機率，以前的幻想，現在成為擔憂。

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(中時電子報)