新冠肺炎疫情延燒，行政院將提出紓困條例，台灣民眾黨立院黨團今(19)日舉行記者會，推出黨版的《2019新型冠狀病毒防疫及基層紓困條例草案》，總召賴香伶表示，針對防疫照顧假及薪資補助，民眾黨版的條例盡力涵蓋各種不同的僱佣狀態及受僱單位，由衛福部編列預算支應薪資補貼。這樣才能讓大眾看得到也用得到，不會因收入考慮而不敢請假。民眾黨版的紓困條例有六大重點，包括防疫照顧假期間得請領生活津貼；居家檢疫隔離者國家應補貼；雇主不得使勞工至疫區提供勞務；抵用券範圍限於受衝擊產業；中小企業得展延貸款期限，由國家補貼利息；行政院3個月內提報告，6個月內赴立院備詢。

立委蔡壁如則表示，本條例提出每人得依規定領取抵用券新臺幣一千元，是因為以105-108年歲計賸餘數總和範圍內的估算，符合本黨財政紀律精神。她強調，雖然民眾黨團一直要求的是以追加預算方式行之較易受監督，但如今政院要提特別條例方式，勢必再增加政府舉債；她說，「基於防疫優先，我們不在此方式上多所批評，只希望在預算編列時，盡量控制。」

民眾黨版條例為加強監督機制，立委張其祿則指出，條例施行滿3個月時，行政院應向立法院提出疫情報告及相關預算執行報告；滿6個月時，行政院院長及有關部會首長應就本條例之執行向立法院院會提出報告並備詢，期許能形成慣例。

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(中時電子報)