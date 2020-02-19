日本模特兒松岡李那（Linah Matsuoka）在香港發展多年，曾捲入百億澳門娛樂大亨周焯華（洗米華）的小四風波，最近冠狀病毒疫情肆虐，人在東京的松岡李那受訪表示，當地防疫意識不高，街上很多人都沒戴口罩，千葉縣男子確診病例傳出後，很多人都在網上才知道事情來龍去脈，她批評：「我覺得大陸政府比日本透明得多。」

據《香港01》報導，疫情蔓延傳出各地出現排華潮，松岡李那最近回到東京生活，受訪時先為日人緩頰，強調：「日本真的對所有華人都非常友善」，會出現零星案例應該只是個案，也抹煞了當地人的善意，她也透露東京目前防疫用品也很缺貨，她轉而向住在廣島的父母求援，但最後也沒買到。

先前千葉縣傳出一名男子被宣布確診罹患新型冠狀肺炎，但在此之前都是搭電車通勤上下班，令人十分擔心疫情傳播，松岡李那說，新聞曝光後不少人都在責怪政府不公開該名男子到過的路徑，經過網友傳播後大家才知道，痛斥日本政府防疫不力，更指相較之下大陸政府透明許多。

而松岡李那多年前傳出與周焯華在婚宴上熱舞緋聞，但被當事人否認，周焯華更發聲明強調：「純屬揣測並與事實不符」，今年初松岡李那突然曬出穿低胸白紗的工作照片，有網友問她是否要結婚了，她回應：「Not yet.」

(中時電子報)