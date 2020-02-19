防疫如同作戰！59歲的謝姓男子18日於網路散佈一家商務酒店，公佈欄張貼1張「本公司有叫該計程車行的佳麗，目前疑似有一名司機患有新冠肺炎，請各位佳麗的暫時不要叫該計車行的車」公告，疑散播關於疫情假訊息等不實訊息，並詆毀該計程車行名譽；刑事局中打循線將其逮捕到案，依涉嫌刑法妨害名譽等罪移送辦。

警方指出，刑事局中打第二隊，18日發現謝姓男子於網路散佈某商務酒店公佈欄張貼1張「本公司有叫元○計程車行的佳麗，目前疑似有1名司機患有武漢肺炎，請各位佳麗暫時不要叫元○車行的車」公告；該言論疑有散播關於疫情假訊息等不實訊息，並詆毀該計程車行名譽涉嫌刑法妨害名譽罪等。

刑事局中打即與台中市政府警察局豐原分局偵查隊共組專案小組進行偵辦。經查該計程車行及某商務酒店員工都沒有發燒、感冒及患有COVID-19（新冠肺炎）疫情；專案小組於18日通知張貼該則公告謝姓男子到案說明案情後，依涉嫌違反社會秩序維護法及傳染病防治法移請台灣台中地方檢察署偵辦。

警方呼籲，民眾在當今新型冠狀病毒肺炎防疫期間，切勿隨意製造、散布或轉傳有關疫情之不實資訊，引起民眾恐慌，也造成商家困擾，警方將依法速查嚴辦；另請民眾全力配合政府相關防疫措施，相關資訊可上衛生福利部疾病管制署網站或加入「疾管家」官方LINE帳號，將提供最新的防疫資訊。

警方強調，另亦可加入「美玉姨」、「My Go Pen」等LINE查證平台，以查證訊息真假，全民一體共同防禦新型冠狀病毒感染可能帶來之危害並杜絕假訊息。

(中時 )