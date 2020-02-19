立法委員洪孟楷今上午召開「落實20億振興抵用券美意，刺激民眾消費座談會」。(吳亮賢攝)

立法委員洪孟楷今上午召開「落實20億振興抵用券美意，刺激民眾消費座談會」。(吳亮賢攝)

新冠肺炎疫情蔓延，政府提出20億元「振興抵用券」，希望能刺激國民旅遊、消費，今(19)上午立法委員洪孟楷也特別召開「落實20億振興抵用券美意，刺激民眾消費座談會」，邀經濟部、觀光局、新北市府代表，以及當地議員里長、淡水老街商圈代表出席，要求政府務必聽到基層民眾心聲。

淡水區商圈文化觀光協會理事長盧育佑指出，受到疫情衝擊，許多商家明顯感受到賺不到錢，「許多人不敢來淡水商區，覺得只要接觸，就有感染威脅。」他也表示，若沒有找到一個好方法，許多商家會在短期內倒閉，或開始裁員，應宣導淡水區是衛生品質好的地方，才能根本解決問題。

當地民安里長鄭英和表示，大家都很辛苦，希望政府找出解救的方案，目前抵用券使用的區域、商品、使用方式，都沒有講清楚，「若像去年夜市券一樣，怨聲四起，這樣很不好。」

鄭英和說，以淡水商圈為例，是全國遊客最多的觀光地區之一，又有人文古蹟，商品實惠、品質優良、價格低，但若要消費1000元才可以抵用200元，在多為低價商品情況下，民眾恐不需要。

洪孟楷表示，行政院600億元紓困方案，應記取夜市卷推廣不成功的教訓，未來會緊盯預算使用，針對紓困、振興經濟部分，如何做好規劃，另20億元抵用券使用方式應明確，才能普及大眾， 像是淡水老街等全國知名景點，更要先納入措施辦法。

市議員陳偉杰也指出，抵用券發放的時間很重要，「許多商家不知道能支持多久，別讓他們看得到吃不到」，另中央跟市府要密切配合，觀光是個產業鏈，北海岸許多大型餐廳、婚宴場所，也受到疫情衝擊，應將其也列為整體規劃中。

(中時 )