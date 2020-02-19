總統接見『第21屆國家建築金質獎』及『第16屆國家品牌玉山獎』得獎人( 總統府提供)

總統接見『第21屆國家建築金質獎』及『第16屆國家品牌玉山獎』得獎人( 總統府提供)

蔡英文總統今天表示，最近因為新冠肺炎的疫情，開始有些產業受到影響，她在召開國安高層會議時已經做好指示，一定要穩定股匯市、輔導企業做好防疫，對受到衝擊的產業也要給予紓困等必要協助，目前，行政院正在規劃防疫特別條例，希望法案送進立法院後，朝野攜手合作，共同協助產業渡過難關。

蔡英文總統今天上午接見第21屆國家建築金質獎及第16屆國家品牌玉山獎得獎人時表示，「企業競爭力發展協會」多年來持續舉辦金質獎與玉山獎的評比，讓臺灣的建築工藝跟品牌經營能夠不斷精進，也帶動了臺灣整體的競爭力。

她說，每一年我們都可以看到建築金質獎的得主，不但在工法和技術上有突破跟進步，更重要的是，在建築的理念和規劃設計上，也一直帶來新的驚喜和創意。

也有許多得主已經具體落實了綠建築的概念，她相信透過大家的實踐，好的建築作品不但可以減少環境的負擔，還可以達到和環境共生、共榮的目標。希望未來在各種建築、營造的過程中，都可以繼續把永續發展議題，列為最重要的考量之一。

蔡英文表示，政府現在全力推動的社會住宅、都市更新，或是危老建築的處理，都非常需要業界的投入、投資和參與。去年是我們的「都更2.0元年」，全國累計的危老受理和都更核定案，一年就達到5百多件，比起過去是翻倍的成長。

接下來，危老、都更、社會住宅還要繼續推動，她很期待建築業的先進都可以一起來參與，為國人提供更安全、更舒適的居住環境，也為臺灣的建築規劃設計打造出新的典範。

今年的國家品牌玉山獎，她也看到金融界推出許多方便又有創意的app，相信在不久的將來，智慧科技會更融入到更多元的金融活動裡，「金融科技」（Fintech）將會有更多新的可能性。

蔡英文強調，最近因為新冠肺炎的疫情，開始有些產業受到影響。她在召開國安高層會議時也指示，對受到衝擊的產業，也要給予紓困等必要的協助。目前，行政院正在規劃防疫特別條例，希望法案送進立法院之後，朝野可以攜手合作，在這個關鍵的時刻，共同協助產業渡過難關。

每一間企業的成長，都會帶來臺灣的發展。所以她跟大家保證，「當產業遇到困難，政府一定會當大家的後盾，一起來面對挑戰」。

(中時 )