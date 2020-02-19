新冠肺炎疫情，大陸多地政府陸續實施封閉管制，公安部門下區開展清查工作。國務委員、公安部部長趙克志昨（18日）對防控工作提出明確要求，嚴禁公安民警在依法工作期間，過度執法及粗暴執法。

據陸媒從公安部獲悉，針對當前個別地方在疫情防控工作中存在的粗暴等問題，趙克志對公安民警要求。當地黨委需在統一領導下，堅決貫徹黨中央的決策部署，堅持依法履行職責，堅持嚴格規範公正文明執法，嚴禁過度執法、粗暴執法。

他強調，全國公安部門要貫徹中央指示，紮實做好疫情防控、維護國家安全和社會穩定各項工作。

(中時 )