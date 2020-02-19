陸公安部長：防疫工作嚴禁過度執法 12:182020/02/19 中時 林勁傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 圖／新華社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情，大陸多地政府陸續實施封閉管制，公安部門下區開展清查工作。國務委員、公安部部長趙克志昨（18日）對防控工作提出明確要求，嚴禁公安民警在依法工作期間，過度執法及粗暴執法。 據陸媒從公安部獲悉，針對當前個別地方在疫情防控工作中存在的粗暴等問題，趙克志對公安民警要求。當地黨委需在統一領導下，堅決貫徹黨中央的決策部署，堅持依法履行職責，堅持嚴格規範公正文明執法，嚴禁過度執法、粗暴執法。 他強調，全國公安部門要貫徹中央指示，紮實做好疫情防控、維護國家安全和社會穩定各項工作。 (中時 ) #工作 #執法 #公安 #疫情 #公安部門 也許您會感興趣 推薦閱讀 日菲旅遊 成第二重災區 04:102020/02/15 生活新聞 雙因素壓頂 1月新增房貸料減 04:092020/02/16 財經要聞 日官方承認 新冠肺炎將在日流行 01:192020/02/16 國際大事 不見面的經濟 疫情形塑在線商業 04:092020/02/18 焦點新聞 日本上季經濟 創5年最大衰退 04:102020/02/18 全球財經 宅經濟站穩風口 補量上攻 04:102020/02/18 證券．權證 疫情過後商用房市迎漲？劉學龍：可逢低進場 14:112020/02/18 財經 新冠疫情牽動的中美關係？ 04:102020/02/19 論壇廣場 疫情重創陸港 今年來併購量大減 04:102020/02/19 全球財經 八仙山自然體驗工作坊 3月14日登場 04:102020/02/19 產業特刊 兩岸熱門新聞 竟隱瞞曾出國！香港新冠肺炎再添一死 - 兩岸 台師大學生到武漢大學交換 遭舉發「精日台獨」 - 兩岸 滯留湖北台童 寫信求蔡：我要上學 - 焦點新聞 - 旺報 新冠病毒出自人造？被美科學家研究結果打臉 - 兩岸 - 旺報 48小時接回1.6萬人 浙江湖州億元「紅包」引爆返工潮 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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