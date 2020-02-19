周三南韓政府宣布國內新冠肺炎確診病例新增15例，受此打擊，KOSPI指數開高走低，目前微跌0.04%，為2,208.31點。目前南韓總確診病例增至46例。本土肺炎疫情升高，口罩製造商股價應聲飆張，Monalisa和Kleannara分別漲22%和17%。韓元貶0.27%，報1,192.7兌一美元。

(時報資訊)