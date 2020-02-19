新冠肺炎疫情持續延燒，復工情況緩慢，法人預期8吋晶圓產能更為吃緊，台廠包括台積電(2330)、聯電(2303)、世界先進(5347)可望受惠。世界先進即將於本周五(2月21日)舉行2019年第四季法說會，公布上季財報及本季展望，預期淡季不淡。

針對新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情對科技產業的影響，全球市場研究機構TrendForce表示，在晶圓代工方面，廠房自動化的程度較高，衝擊有限，但中國大陸主要半導體重鎮人工大多來自外地，人力缺口與交通限制等，仍會使晶圓代工的復工率低於預期，短期內稼動率不易回復至正常水準。在目前疫情仍未得到有效的控制下，預估2020年第一季中國晶圓代工業者的整體出貨表現可能下修。整體營運能否回穩，仍須後續觀察。

市場傳出大陸8吋晶圓代工中芯國際、華虹半導體等復工情況不如預期，為產能吃緊的8吋晶圓再投變數，台廠台積電、聯電、世界先進有機會受惠疫情轉單效應，8吋晶圓產能提前第一季底滿載。

世界先進本季可望隨著產業需求不淡而受惠。展望2020年，因新加坡廠正式加入營運，世界先進單月產能將自原先的21萬片提升到24萬片，產能將逐步到位，且隨著接單續旺，世界先進第一季產能利用率可望維持高檔，業績有不淡之表現。

聯電先前法說會已表示，目前8吋晶圓產能在九成以上接近滿載。聯電預期本季整體出貨與上季高峰持平。

台積電以先進製程為主，台積公司先前表示，除了先進製程7奈米需求續強，8吋晶圓需求也不差。

周二蘋果（Apple）表示財測可能無法達標。蘋果處理器代工廠台積電表示，第1季營運目標沒有調整計畫；本季同樣淡季不淡。另外，外電報導美國有意擴大對華為出貨限制，瑞銀（UBS）分析，若成真肯定對晶圓代工業造成影響；不過台積電7奈米產能吃緊，除中國5G需求外，中央處理器、高效能運算需求也不錯，應不會立即受到衝擊。

(時報資訊)