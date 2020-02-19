立法院週五開議，公督盟今天上午拜訪立法院長游錫堃，提出委員會專業化、完備人事同意權等訴求，游會後受訪表示十分認同，將作為接下來立法院推動院務的重要參考，而公督盟關注的強化國會頻道，已交由祕書長林志嘉來研究。

公督盟上午前往立法院拜會院長游錫堃，雙方進行閉門會議1小時，公督盟理事長吳鯤魯除了恭賀院長就職，期盼能進一步充實國會頻道內容，傳出公督盟經費告急，吳證實該公督盟可能在4月起面臨斷炊危機。

詢及是否向游錫堃尋求捐助支持，吳鯤魯說，公督盟長期以來的立場是監督立法院，不會向院長要求任何捐款贊助，盼向民間募款，給予最有力的支持。

游錫堃會後受訪表示，公督盟主動向他提及委員會專業化、完備人事同意權、預算在法定會期內審議完畢、助理權益立法等訴求，他十分認同，未來將在前立法院長蘇嘉全的基礎之上繼續深化。他說，公督盟關注的國會頻道2.0，已交由祕書長林志嘉來研究。

(中時 )