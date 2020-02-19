時代力量立委陳椒華今日於立法院中興大樓召開記者會表示，台中市政府徵收烏日區前竹區段土地要蓋社會住宅，但此案於今年2月5日被監察院認定有炒地皮之嫌而糾正，因此主張此案應再檢討。

陳椒華指出，關於台中市政府徵收烏日區前竹地區區段案，若依照「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」第14條規定，排水路長度超過10公里就要進行環評，但案長度9.23公里，恰好避開了環評。

陳椒華說，此徵收案不但在過程中刻意切割規模，而且將原本做防洪考量的截彎取直計畫、行水區填土造地，規劃成建築用地後，很可能會衍生土壤液化問題。

陳椒華表示，監察院也發現關鍵所在，並於今年2月5號提出糾正及調查報告。報告明白指出，此案的旱溪從天然河道改成區域排水，然後截彎取直，再把河灘地變更為建地，有炒作土地的嫌疑。

反烏日區前竹區段徵收自救會表示，內政部都委會在民國99年9月21日的第739次會議通過此案，但台中市政府公告施行都市計畫，已是民國108年的事。

自救會認為，台中市府以蓋社會住宅名義徵收土地，但烏日高鐵段徵收了200公頃土地，結果使用率只有40％。若市府要徵地蓋社會住宅，希望市府另採市地重劃開發的方式，撤銷區段徵收，重新規劃。

(中時 )