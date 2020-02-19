陸傳考慮注資近百億元扶持航空公司 12:402020/02/19 工商 譚有勝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中國近日正考慮救助航空企業的一籃子措施，其中包括對部分航空企業注資。外電引述消息人士報導，中國政府考慮對航空公司注資近百億元人民幣。此外，政府還將鼓勵大型航空公司對受疫情衝擊巨大的中小航空公司，進行併購重組。 據悉，北京考慮中的措施還包括對航空業進行財政支持、銀行貸款優惠政策，以及飛機租賃優惠政策等。 受消息影響，機場航運類股午前異動拉升，華夏航空觸及漲停。 (工商 ) #考慮 #注資 #航空公司 #近百億 #優惠政策 也許您會感興趣 推薦閱讀 澎湖清明節連假 17日開放訂位購票 11:372020/02/15 社會 疫情嚴峻 陸民航7成停飛 啟動無薪假 20:072020/02/15 兩岸 疫情蔓延 陸客大減 日旅遊業3月內損失1400億 21:222020/02/15 國際 澎湖清明機位 17日起開放訂位 04:102020/02/16 地方新聞 外銀建議資產配置 不忘防疫 04:102020/02/17 投資理財 新冠肺炎衍生旅遊糾紛 旅遊業者籲政府強力介入 13:432020/02/18 生活 陸首季GDP 學者：降2-3百分點 04:092020/02/19 焦點新聞 恐掀倒閉潮 旅遊業提解方 向政府求藥 04:102020/02/19 財經要聞 倚強20日終止股票交易 將辦私募注資 04:102020/02/19 證券．權證 《國際社會》參加東京奧運？川普：會考慮 11:082020/02/19 財經 財經熱門新聞 比疫情凶猛！專家驚爆他進白宮是美股大災難 - 財經 驚！郭台銘質押鴻海股票逾43萬張 市值破400億元 - 財經 1分鐘讀財經》外資狂倒貨台積4萬張 背後驚天陰謀 - 財經 5奈米肥單危險！美媒爆台積電恐掉槍 - 財經 旺宏總座盧志遠：快閃記憶體前景 烏雲飄來 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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