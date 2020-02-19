中國近日正考慮救助航空企業的一籃子措施，其中包括對部分航空企業注資。外電引述消息人士報導，中國政府考慮對航空公司注資近百億元人民幣。此外，政府還將鼓勵大型航空公司對受疫情衝擊巨大的中小航空公司，進行併購重組。

據悉，北京考慮中的措施還包括對航空業進行財政支持、銀行貸款優惠政策，以及飛機租賃優惠政策等。

受消息影響，機場航運類股午前異動拉升，華夏航空觸及漲停。

(工商 )