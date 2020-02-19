陸股三大指數震盪分化，截至19日中午收盤，滬指收報2,994.07點，漲0.30％；深成指報11,351.83點，漲0.40％；創業板報2,160.89點，跌0.46％。

從盤面上看，養殖業、光刻膠、保險等板塊居板塊漲幅榜前列；草甘膦、雲辦公、流感罩等板塊居板塊跌幅榜前列。

(工商 )

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