陸股震盪分化 深成指午盤漲0.4％ 12:402020/02/19 工商 譚有勝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 陸股三大指數震盪分化，截至19日中午收盤，滬指收報2,994.07點，漲0.30％；深成指報11,351.83點，漲0.40％；創業板報2,160.89點，跌0.46％。 從盤面上看，養殖業、光刻膠、保險等板塊居板塊漲幅榜前列；草甘膦、雲辦公、流感罩等板塊居板塊跌幅榜前列。 (工商 ) #陸股 也許您會感興趣 推薦閱讀 對沖基金橋水 重申看好陸股 04:092020/02/15 焦點新聞 利空出盡 後市可期 亞光 元大滬深300正2 漲聲起 04:092020/02/16 產業特刊 逐洞賽》華冠投顧分析師吳官隆 17:362020/02/17 財經 蝗蟲成災 陸股化肥農藥板塊熱炒 04:102020/02/18 焦點新聞 人行再寬鬆 陸股彈向3,000點 04:102020/02/18 財經要聞 陸港觀盤－外資持續低接 股市低檔有撐 04:102020/02/18 全球財經 陸股早盤衝高轉跌 農藥類股走弱 11:212020/02/18 財經 陸防疫帶動宅經濟 陸股後市看俏 14:402020/02/18 財經 逐洞賽》華冠投顧分析師吳官隆 17:242020/02/18 財經 陸股開低 滬指開盤跌0.18％ 10:142020/02/19 財經 財經熱門新聞 對陸出口禁令誰放話！ 川普罕見發文痛斥鷹派 - 財經 比疫情凶猛！專家驚爆他進白宮是美股大災難 - 財經 「沒人願意上班」 傳鴻海鄭州廠4天返工不到千人 - 財經 1分鐘讀財經》外資狂倒貨台積4萬張 背後驚天陰謀 - 財經 地點定了！大陸第二家Costco將開在這裡 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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