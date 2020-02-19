儘管部份新興市場國家通膨，因食品價格上揚而略為走升，惟整體新興市場通膨仍處央行容忍目標區間，預期2020年新興國家仍有降息空間。鑑於武漢肺炎疫情蔓延，可能對全球經濟成長帶來風險，近期泰國與菲律賓已相繼降息；市場也預期2020年印尼、印度將再降息2次。

此外，全球負利率債券已超過12兆美元，富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益認為，美債殖利率持續在低檔，具有較高殖利率的新興市場債券可望持續獲得投資人青睞。 美國去年第四季GDP年化季成長率持平於2.1%，雖然個人消費支出增速減弱，但進口大幅下降，使淨出口成為去年第四季經濟成長主要動能。美國2019年全年經濟成長率由2.9%降至2.3%，略低於5年均值2.42%。

美國聯準會（FED）主席鮑爾表示目前利率政策仍屬恰當，並未改變貨幣政策立場。然而，目前尚有美國低通膨、中國武漢肺炎疫情擴散、美中第二階段貿易談判，以及美國總統大選等不確定因素影響，可能使美國公債殖利率維持在低檔水準。

新興市場方面，粘瑞益指出，2019年的貿易政策不確定性、地緣政治緊張局勢，以及2019下半年關鍵新興市場經濟體的內部壓力，持續壓抑全球經濟活動，特別反應在製造和貿易方面。

然而，隨著中產階級擴張，新興市場經濟由出口導向轉向消費能力增加帶動，將有利擴大內需，支撐經濟穩定成長。在新興市場經濟成長持續超越成熟國家的預期下，可望持續推動資金流入新興市場。新興市場2020年GDP成長率預估為4.4%，較2019年3.7%高，主要的推動力來自於亞洲地區。

粘瑞益進一步指出，受惠於新興市場景氣回升與基期偏低的狀況之下，市場預期2020年新興市場企業營收及稅前息前折舊攤銷前利潤可望較2019年成長。再加上全球低利率環境有利於企業降低融資成本，以及新興市場企業2019年公司總債務和淨債務持平等因素加持下，新興市場企業前景呈現樂觀情緒。

在貿易戰和緩氛圍下，搭配全球主要央行貨幣政策現狀，現階段不論是利率風險、信用風險，還是流動性風險方面均處於相對可控的範圍。粘瑞益建議，在全球資金以及各央行貨幣政策態度尚未轉向前，可選擇如主要布局於投資等級新興市場債券的「富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金(00845B)」，提供具吸引力的投資機會。

(工商 )