交通部知情官員今（19）日證實，桃園機場公司董事長王明德由於將於3月屆齡退休，部長林佳龍今天完成批示，決定「不延任」，並拍板由現任民航局長林國顯，暫代桃機公司董座一職。官員表示，將於2月27日召開董事會，進行正式交接。

本報16日就曾報導，行政院已決定王明德「將屆齡退休不延任」，當時就傳出，不延任的原因正是因為桃機公司未能依林佳龍的要求，在2月中下旬期限內，提出桃園機場第三航廈整體發包的「改善策略」。消息傳出才沒幾天，高層隨即拍板定案。

林國顯是自2016年8月接任民航局長，出身交通大學運輸工程與管理學系、交大運研所碩士，同時取得美國加州大學戴維斯分校土木暨環境工程研究所博士。先前曾擔任過交通部主任秘書、路政司司長、運輸研究所組長，資歷完整。同時，林國顯去年在華航機師罷工、長榮空服員罷工、遠航無預警停飛及新冠肺炎疫情應變表現良好，深獲高層信任。

據悉，由於桃園機場第三航廈原規劃設計較複雜，加上國內有多起重大工程正在施工，營造廠商認為該工程難度高，且預算金額偏低，都不願投標。但因為桃機運量已爆表，第三航廈不只肩負紓解機場過度擁擠的重任，也有助於台灣發展亞太轉運中心，為此林佳龍特別要求王明德，在盡量不改變第三航廈更原設計下，於2月中下旬必須向交通部提出桃園國際機場第三航廈整體發包改善策略。

然而近日王明德當面向工程專業出身的行政院政務委員吳澤成說明「第三航廈發包改善策略」，吳澤成詢問「為何爆增150多億元經費」時，據悉，王明德無法具體解釋清楚、甚至支吾其詞，讓與會人士相當訝異，行政院長蘇貞昌得知此事後，因而決定讓王明德如期退休，不再延任。

(工商 )