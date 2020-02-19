新冠肺炎疫情爆發以來，已經引起全球性的恐慌，各地都有確診病例出現，但因為政治因素，台灣一直被WHO排除在外，對此總統蔡英文昨(18)日接見友邦貝里斯、瓜地馬拉和海地的駐聯合國常任代表，感謝友邦為台灣發聲，同時也表明支持台灣參與世界衛生組織，以確保全球更有效、快速地控制疫情。蔡英文表示，友邦是台灣通往世界最關鍵且重要的通道，這幾年，中國用各種方式打壓台灣，讓台灣無法參與重要場合，這一次疫情肆虐，台灣也和全世界一樣，共同面臨新型冠狀病毒的威脅。她強調「政治因素不該凌駕健康權利」，防疫是全球性的事務，相當遺憾 WHO卻因為政治因素，把台灣排除在外。

肺炎疫情嚴重，但蔡英文指出，台灣有先進完善的醫療體系，也有從抗SARS時期，累積豐富的專業經驗。同時她也說明，18日早上，首批從中國武漢搭機返台的台灣人，已經順利結束隔離回家，健康狀況良好，「這全都要歸功於參與防疫的工作同仁，在大家的努力下，一起確保自身與親友的健康」。

防疫視同作戰，蔡英文認為，防疫需要政府和人民同心協力，全力配合，一起守住了這道關卡。而「這樣的台灣經驗，值得跟世界分享」。

(中時電子報)