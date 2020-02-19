本刊獨家踢爆台南大愛藥局囤積及私賣口罩，但面對消保官登門稽查，業者一概否認，並稱目前都沒有口罩賣，怎會還有囤積的事情，根本是子虛烏有，業者避重就輕的說法，明顯規避責任。
當記者詢問是否有賣整盒的口罩給民眾，業者竟說是拿空盒給買家，記者接著追問，但是影片拍到裡頭有口罩，業者則繼續扯謊，說拿出來的是當天發放剩下的，塘塞想要買的消費者，並不是私賣。
但事實真是如此嗎？畫面會說話，當晚陳姓業者從樓梯間倉庫拿出一整袋的醫療用口罩，還拿了兩盒新的醫療口罩，問對方要買幾盒，業者還抱怨說，最近賣到快沒口罩了，只剩下1000多片，要買要快，隨後陳女有轉口說，只要有需求，不管多少數量，她都能弄到。
聲音畫面歷歷在目，陳女19日面對消保官稽查，還說只是隨口閒聊「怎當真？」全盤否認自己說過的，並扯說是隨著消費者的意願亂說，並非真有口罩能販賣，也否認哄抬口罩價格行為，看來相關單位應盡速調查，別讓無辜百姓被當肥羊狠宰。
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(中時電子報)
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