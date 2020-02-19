台東縣早春枇杷搶鮮上市，今年果實更肥美碩大。（莊哲權攝）

台東縣早春枇杷搶鮮上市，今年果實更肥美碩大。（莊哲權攝）

台東縣早春枇杷搶鮮上市，因為去年沒有颱風侵襲，產量增加兩成，而且果實更碩大，口感鮮嫩多汁，台東地區農會理事長楊招信表示，本草綱目有記載，枇杷從花、葉到根都是很好的中藥材，可以幫助清肺潤喉，新冠肺炎疫情蔓延，枇杷嘗鮮，正是時候。

全台最早上市的台東地區早春枇杷進入採收期，卑南鄉初鹿山區，套袋的杷枇掛滿枝頭，農民正忙著採收，台九線鹿野段也有農民在路邊擺攤銷售，金黃、碩大的成串枇杷，相當吸睛。

楊招信表示，台東縣枇杷種植面積剩下不到80公頃，年產量約40噸，多數集中在卑南鄉、太麻里及鹿野鄉，台東因為太陽比較早起，日照時間長，加上處於山區，日夜溫差，品質好，市場上非常搶手，去年沒有颱風侵襲，產量增加近兩成，從1月中旬開始採收，3月中旬量產，清明節進入尾聲。

他說，本草綱目記載，枇杷從花、葉到根部都是很好的中藥材，枇杷葉、枇杷花泡茶更助於清肺潤喉，現在吃枇杷正是時候。

(中時 )