遭影射的私立醫院鄭重駁斥網路不實傳言，強調未收治確診患者，若謠言涉及醫院聲譽，將蒐證針對散播者提告到底。（院方提供／王文吉台中傳真）

台中一家木業公司31歲員工確診新冠肺炎，網路先是流傳該公司停工通知，引發人心惶惶，接著又傳出鄰近的私立醫院收治確診患者進行隔離治療。遭影射的醫院鄭重澄清，截至18日並未收治過確診患者，散布謠言網友造假又惡意，若謠言涉及醫院聲譽，將蒐證提告。

距離木業公司1.1公里的私立醫院18日晚間宣布「因應疫情，即日起進行門禁管制，僅開放大門口及急診，門診就醫、陪探病家屬或洽公人員請走大門，並配合填寫健康聲明書。」

有地緣關係的醫院升級防疫措施，與確診消息時間點巧合，隨即有民眾揣測該醫院收治新冠肺炎確診病患，甚至直指「流傳司機的親戚在OO當護士也中了」，不實訊息快速在通訊軟體及臉書地方群組瘋傳，引發民眾恐慌。

遭影射的醫院怒斥網路不實謠言，鄭重稱清「社群軟體謠傳本院收治COVID-19確診病人，造假又惡意！」院方指出，截至2月18日為止，本院並未收治COVID-19確診病人，社群軟體謠傳本院收治診病人，並非事實，請勿以訛傳訛。

院方強調，若主管機關及管署卻認為假訊息，經調查局向上溯源調查屬實，將依傳染病防治法第63條移送檢察機關偵辦，最高可科以300萬元罰金；若謠言涉本院聲譽，本院將蒐集相關事證提起告訴，絕不寬貸。

(中時 )