停靠橫濱港的「鑽石公主號」郵輪隔離期今日結束，未確診新冠肺炎的部分乘客可望解脫，當中也包含數十位美國公民，不過美國政府已經下禁令，14天內不准他們返國。

鑽石公主號為期14天的隔離檢疫期結束，日本厚生勞動省今（19）日先讓500名未驗出新冠病毒的旅客下船，預計21日以前完成下船程序，未染疫的旅客今後也可重獲自由。

不過即便沒有罹患新冠肺炎，船上的美國籍公民仍不得回家。美聯社報導，美國衛生官員昨（18）日以信件通知鑽石公主號上美國公民，告知他們14天內不准返回美國。

信件內容指出，這些乘客的名字將會被列入美國入境限制名單之內，他們將不會被發給登機證，也不會被允許上機，「一直到你們在旅行間沒有傳染風險為止。」信件也警告乘客，不要試圖從墨西哥、加拿大或是港口入境，「因為你會被美國海關及邊境保衛局官員攔下。」

美國疾病管制暨預防中心（CDC）也在官網發布相關禁令聲明，指出儘管日本政府已經盡力讓船上做好防疫措施，但是CDC認為，船上的防疫工作「恐仍不足」，並且相信那些沒有症狀的乘客仍可能構成風險。CDC要求乘客及工作人員下船後先等待14天，直到沒有出現任何症狀或是檢疫結果呈現陰性後，他們才會被批准搭機返美。CDC的這項禁令也是用那些已經確診、入院治療的美國人。

CDC指出，包含船上旅客、工作人員以及已經住院的確診患者在內，目前和郵輪相關且仍滯留日本的美國公民達上百人，若扣除先前已經確診的40多名美國人，推算船上美國人仍有數十人。

根據先前乘客公布在網路上的旅客國籍名單，鑽石公主號上一共有425名美國人，隨著船上確診人數擴大，美國已在周末派遣2架包機，載回300多名美國旅客，不過部分公民仍不願下船、搭機回家。

《紐約時報》（New York Times）報導，除了美國，部分國家也已要求公民返國後，再另外隔離14天。

(中時電子報)