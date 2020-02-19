富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益認為，受到疫情可能帶給全球經濟成長風險，泰國與菲律賓已相繼降息，市場預期2020年印尼、印度將再降息2次，加上全球負利率債券逾12兆美元，美債殖利率持續在低檔，具有較高殖利率的新興市場債券可望持續獲得投資人青睞。

粘瑞益指出，受惠於新興市場景氣回升與基期偏低的狀況之下，市場預期2020年新興市場企業營收及稅前息前折舊攤銷前利潤，可望較2019年成長。

再加上全球低利率環境有利於企業降低融資成本，以及新興市場企業2019年公司總債務和淨債務持平等因素加持下，新興市場企業前景呈現樂觀情緒。

隨著中產階級擴張，新興市場經濟由出口導向轉向消費能力增加帶動，將有利擴大內需，支撐經濟穩定成長。

在新興市場經濟成長持續超越成熟國家的預期下，可望持續推動資金流入新興市場。新興市場2020年GDP成長率預估為4.4%，較2019年3.7%高，主要的推動力來自於亞洲地區。

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(中時電子報)