日式迴轉壽司業者亞洲藏壽司（2754）近年在台積極展店，帶動2019年全年及2020年1月自結合併營收齊創新高。展望今年，亞洲藏壽司擬加快展店腳步，2月、3月分別於新北三重站旁及高雄草衙道開出大型新店，全年目標新展5～10家新店，持續挹注成長動能。

亞洲藏壽司為日本Kura Sushi在台成立的子公司，主要經營日式迴轉壽司餐飲服務，2014年1月以「台灣藏壽司」設立，去年6月更名「亞洲藏壽司」、並於6月28日登錄興櫃交易，目前實收資本額3.78億元。

亞洲藏壽司2014年12月在台開出首店，2016年起展店加速，近4年分別展店3家、5家、6家、6家。在展店加速帶動下，2019年自結合併營收創19.26億元新高，年增34.15％，2020年1月自結合併營收亦創1.99億元新高，月增達20.7％、年增達45.24％。

不過，由於展店多屬大型店面，前期投入費用較多，以及股本膨脹逾1成影響，亞洲藏壽司2019年前三季毛利率42.96％、營益率10.46％，低於前年44.91％、12.65％。稅後淨利0.96億元，年減9.86％，每股盈餘2.72元，低於前年同期3.39元。

展望今年，亞洲藏壽司看好日式迴轉壽司成長空間仍大，瞄準北捷環狀線開通商機，於新莊線三重站旁開設「三重捷運路店」，為在當地開設的第2家土藏造型街邊店，設有233席座位、為全台街邊店中座位最多的店面，已於昨（18）日試營運、預計25日正式開幕。

此外，看好廣大休閒購物人潮商機，亞洲藏壽司進駐高雄大魯閣草衙道，於高雄捷運草衙道站旁開設「高雄草衙道店」，為南台灣第4家分店。高雄草衙道店設有229席座位，預計25日起試營運、3月3日正式開幕。

在北高2處新據點開出後，亞洲藏壽司在北部有15家、中部5家、南部4家據點，合計全台達24家據點。公司今年規畫進一步加快展店腳步，全年目標新展5～10家新店，持續挹注營運成長動能。

此外，亞洲藏壽司為拓展海外市場，董事會去年8月決議設立香港子公司、並進一步轉投資中國大陸公司，預計投資金額分別不高於人民幣1600萬、1500萬元。不過，受新冠肺炎疫情爆發影響，公司目前正觀望情勢變化，並將進軍東南亞市場列入考慮選項。

(時報資訊)