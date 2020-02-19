新冠肺炎疫情帶來的不確定性壓抑市場，預估短期導致房屋交易延遲，但目前賞屋、詢問度不減，國內營建業將隨著疫情趨緩恢復。營建股多頭意興闌珊，中小型個股表現居前，鄉林(5531)、國揚(2505)、冠德(2520)等紛紛聯袂揚升，漲幅逾1%，至於高價價股僅華固(2548)漲幅在1%以上，長虹(5534)、潤隆(1808)等僅能勉強維持在平盤上方。

大陸新冠肺炎疫情衝擊房地產市場，大陸的恆大地產大讓利，宣布2月底前全大陸613個銷售中樓盤皆75折出售。若是以台灣多數中大型建商的體質，及目前的銀根來觀察，不會出現這麼大讓利的情形出現，雖然上半年交易量恐受衝擊而量縮，但受剛性需求支撐，長線仍有支撐力道。

據仲量聯行發布的新冠病毒與亞洲不動產影響報告指出，新冠肺炎爆發帶來很大的影響，短期考驗全球供應鏈，房地相關交易也可能延遲，預期疫情維穩之後，原本延遲的房地相關交易將會恢復，並且出現補償式成長。

台灣在政府及時採取各種防疫措施下，疫情截至目前並未大幅擴散開，但未來勢必對於整體經濟及不動產市場產生影響。高力國際董事總經理劉學龍認為，辦公大樓方面，企業租戶也可能放緩擴編或增租計畫，所幸台北市辦公大樓空置率目前仍在歷史低點，對於空置率及租金影響應不至太大。工業地產方面，由於受到中國大陸此波疫情影響，造成製造業供應斷鏈危機，廠商分散產能的策略將會持續轉移至東南亞或回流台灣，自用型買家可望繼續撐起市場動能。整體而言，我們認為此波疫情將導致投資人觀望期拉長，短期內交易量將停滯，待疫情稍緩或結束時，將有另一波漲勢。

(時報資訊)